Crolla un cornicione da un palazzo, danni alle auto parcheggiate

LIVORNO - Crolla cornicione di un palazzo in una zona centrale di Livorno, un'auto distrutta ma nessun danno a persone. È successo ieri sera alle 21:24, quando una squadra dei vigili del fuoco del comando di Livorno è dovuta intervenire in via Baciocchi 5 a seguito della caduta in strada di una porzione di cornicione, si parla di alcuni metri, dal tetto di un palazzo. È rimasta seriamente danneggiata un'auto che si trovava parcheggiata nella zona sottostante.