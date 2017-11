Giardino Bardini, i fiorentini entrano gratis

FIRENZE - Ingresso gratuito al Giardino Bardini di Firenze per tutti i residenti nella Città metropolitana di Firenze e nelle province di Arezzo e Grosseto a partire dall'1 dicembre. Lo ha deciso il Cda della Fondazione Parchi monumentali Bardini e Peyron che ha in gestione il complesso per conto della Fondazione Cr di Firenze e che ha competenza in queste zone della Toscana. I visitatori residenti nei territori citati devono esibire all'ingresso la carta di identità per poter avere accesso libero al parco che ha una vista mozzafiato su Firenze.

Il giardino di 4 ettari è ricco di frutteti, rose, iris, e ortensie e costeggia parte delle mura medievali di Firenze: si presenta con il bosco all'inglese, la scalinata barocca e il parco agricolo ed è arricchito da circa 200 reperti tra statue evasi, oltre a piccole architetture, fontane e arredi lapidei.