Eventi a Firenze, ecco cosa fare giovedì 23 novembre

FIRENZE – Dai festeggiamenti tipici di oltre Oceano, ai sapori tutti italiani, dagli spettacoli che strappano più di una risata alla bella musica. Ecco qualche consiglio per organizzare la vostra serata al meglio.

Il giorno del ringraziamento all'Hard Rock Cafè

Il celebre Thanksgiving Day (Giorno Del Ringraziamento) ad Hard Rock Cafè Firenze. Sarà disponibile il menù tradizionale con la famosa zuppa Corn Chowder, il tradizionale tacchino arrosto con ripieno di castagne servito con patate al forno, verdure fresche e salsa di mirtilli per concludere infine con la Pumpkin Pie come dessert. Per informazioni e prenotazioni: 055/277841 o florence.salesmgr@hardrock.com.

Gusto

Il 23 novembre Eataly Firenze, in collaborazione con il ristorante abruzzese Borgo Spoltino, organizza una grande serata dedicata a uno dei must della cucina abruzzese, gli arrosticini. Lo Chef Gabriele Marrangoni e il suo staff, insieme allo staff di Eataly Firenze, prepareranno un menu che esalti la tradizione gastronomica abruzzese, permettendovi di assaggiare e scoprire i veri sapori di questa magica regione. Per info e prenotazioni: 0550153601 didatticafirenze@eataly.it.

Comicità

Al Combo Social Club, lo spettacolo di Stand Up Comedy «Lo ha già detto Gesù» di e con Filippo Giardina. L'ottavo monologo di Stand-up del comico romano. il tour toccherà tutte le regioni italiane. I biglietti sono disponibili in prevendita presso il circuito box office Toscana oppure on line al seguente link: https://www.boxol.it/it/event/filippo-giardina---stand-up-comedy/227911.

Musica inedita

All' Ibs Bookshop (via de' Cerretani 16/R), Letizia Fuochi, dopo otto anni da interprete e autrice di teatro canzone, torna con un lavoro discografico pubblicato da Materiali Sonori. «Inchiostro» si presenta come uno sguardo nuovo, più consapevole, autoironico, appassionato, autobiografico: ogni canzone è una storia vissuta intensamente in un costante confronto con la realtà. Al suo fianco il chitarrista Francesco Frank Cusumano, con cui Letizia collabora dal 2011, autore degli arrangiamenti del progetto.

Cinema

A L'Appartamento (Via de' Giraldi, 11) torna il «CinemaCorto», la rassegna pensata per avvicinare il pubblico alla storia del grande cortometraggio d’autore. Interamente dedicato all’animazione, il secondo appuntamento sarà un omaggio alle soluzioni linguistiche ardite, pungenti e dense di significato. Un percorso articolato sulla varietà di contenuti, che spaziano dalle ambientazioni anguste e opprimenti dei cortometraggi animati di David Lynch, alle coloratissime animazioni un po’ malinconiche dei bozzetti di Federico Fellini. Psichedelici, visionari e solari al tempo stesso, i cortometraggi animati si caratterizzano per lo stile asciutto e del tutto particolare e i metodi sperimentali dettati dalle più disparate esigenze autoriali. Ingresso a offerta libera con tessera Arci.