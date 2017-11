Partenza del Giro d'Italia da Israele, una pedalata per dire No

FIRENZE - «Gino Bartali non sarebbe d'accordo», con questo slogan a Firenze il comitato pro-Palestina ha organizzato per sabato prossimo (25 novembre) una pedalata da piazza della Signoria fino alla sede del museo Bartali a Ponte a Ema per dire 'No' alla partenza del Giro d'Italia da Israele. «A Gerusalemme hanno ricordato la figura di Gino Bartali, che il 10 ottobre 2013 venne insignito del titolo 'Giusto fra le Nazioni'. Ma Israele usa il nome di Gino per pulire la sua immagine di stato d'apartheid, per nascondere le sue politiche criminali contro il popolo palestinese e per promuovere il 'Brand Israel'. «Gino – si legge in una nota in cui si dà notizia della pedalata – non sarebbe dalla parte degli oppressori (Israele) ma dalla parte degli oppressi (i Palestinesi). Egli ha salvato i perseguitati, non i persecutori».