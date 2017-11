Scende dal camion, e muore investito da un'auto

BUGGIANO (PISTOIA) - Un uomo è morto dopo essere stato investito da un'auto appena dopo essere sceso dal suo camion. L'incidente è avvenuto intorno alle 4 in provincia di Pistoia, lungo via Livornese, a Buggiano. La vittima, deceduta poco dopo il trasporto all'ospedale di Pescia, è un 54enne originario di Torino e residente a Imperia. Secondo quanto ricostruito al momento, l'uomo deceduto aveva parcheggiato il suo camion con rimorchio sul lato della carreggiata ed è poi sceso dal mezzo. Probabilmente complici anche l'oscurità e la fitta nebbia presente in quel momento, non è stato visto da un automobilista che lo ha investito. Ad allertare i soccorsi è stato lo stesso conducente della vettura, un 59enne di Buggiano. Sul posto sono intervenuti i sanitari inviati dal 118 e i carabinieri.