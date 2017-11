Tribunale blindato per l'udienza del crac di banca Etruria

AREZZO - Tribunale di Arezzo blindato per l'udienza preliminare sul crac Etruria: oggi il Gup Giampiero Borraccia è chiamato a decidere sull'ammissibilità di 2.500 richieste di costituzione di parte civile. Circa 40 risparmiatori presenti fuori dal Palazzo di giustizia non vengono fatti avvicinare all'area esterna di pertinenza dell'edificio, protetto da un cordone di protezione di polizia e carabinieri, così come i giornalisti, ai quali già nella precedente udienza del 12 ottobre era stato interdetto l'accesso. «Non siamo delinquenti, siamo sempre stati civili, questo cordone di sicurezza come in un processo per mafia è vergognoso», ha detto uno dei rappresentanti dei risparmiatori che espongono alcuni cartelli contro il decreto salva banche, senza urlare slogan. Tra i presenti anche Letizia Giorgianni, presidente dell'associazione Vittime salva banche.