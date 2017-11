In 10 anni 101 femminicidi in Toscana

FIRENZE - In Toscana sono stati 101 i femminicidi avvenuti in 10 anni, tra il 2006 e il 2016 mentre dal 2009 al 2017 - con una crescita nell'ultimo anno del 22,5% -, a un Centro antiviolenza si sono rivolte per la prima volta 18.939 donne, nell'83% dei casi vittime di partner o dell'ex.

Ancora dal 2013 allo scorso giugno nei pronto soccorso degli ospedali toscani gli accessi in 'codice rosa' di donne adulte sono stati 10.219 di cui 2.577 rilevati negli ultimi 12 mesi (+6,7%). Venti infine le Case rifugio - destinati dalla Regione oltre 850mila euro per l'istituzione di altre strutture - che nel 2016 hanno ospitato 121 donne e 141 minori. Sono solo alcuni dei dati contenuti nel nono Rapporto sulla violenza di genere in Toscana, su dati raccolti ed elaborati dall'Osservatorio sociale regionale della Toscana, presentato nella sede della Giunta della Toscana, a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze.

I femminicidi

Riguardo ai femminicidi tra il 2006 e il 2016 in Toscana sono morte 75 italiane e 26 straniere, uccise dal proprio partner o dall'ex, nel 76,2% dei casi di nazionalità italiana, lasciando orfani cosiddetti 'speciali' almeno 34 bambini. Di nazionalità italiana è anche maggioranza delle donne che si sono rivolte ai Centri antiviolenza: il 69,9%. Ciò che emerge poi nell'ultimo periodo è un aumento delle giovani ragazze, minori di 18 anni: da 11 casi del 2015-2016 a 23 nel 2016-2017, quasi esclusivamente di ragazze italiane. In totale sono 4.017 le donne seguite dai centri: tra le particolarità rilevate la crescita, l'aumento di donne con livello di istruzione medio alto, occupate e che subiscono violenza fuori dalle mura domestiche, dall'ex o dal partner non convivente. Per quanto riguarda le straniere, sono in aumento le donne che vivono in una situazione di estrema fragilità economica, perché sole, senza un lavoro fisso. Tra i dati rilevati il numero di figli, maschi o femmine che hanno visto le loro madri subire violenza in casa: dal 2009 al 2017 sono stati 16.686, di questi 12.218 erano minorenni al momento dei fatti. Ancora le donne che si sono rivolte ai consultori nel corso del 2016, per abuso o maltrattamento, sono 596, di cui 81 minorenni.

Registrato anche il dato relativo agli uomini autori di violenza e che si sono rivolti a uno dei quattro centri toscani che operano per il loro recupero: dall'1 luglio 2016 al 30 giugno 2017 sono state effettuate 89 prese in carico: in 67 casi si tratta di italiani.