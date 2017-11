Intossicati dal monossido di carboni, in 7 finiscono in ospedale

MONTOPOLI VALDARNO (PISA) - Una famiglia di 7 persone, genitori e 5 figli, è rimasta intossicata dal monossido di carbonio sprigionato da un braciere in un'abitazione a Montopoli in Val d'Arno (Pisa). L'allarme è scattato intorno alle 5:30 del mattino: sul posto sanitari e vigili del fuoco. Genitori e figli sono stati poi ricoverati per accertamenti all'ospedale di Pontedera: nessuno verserebbe in gravi condizioni gravi.