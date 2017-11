15enne aggredisce con un'ascia i genitori a letto. Ferita la madre, il padre si salva

LUCCA - Ha aggredito padre e madre con un'accetta mentre i genitori erano a letto e solo l'intervento del genitore ha evitato il peggio: protagonista del gesto, ieri mattina a Lucca, un quindicenne che è stato portato dalla polizia all'istituto penale per minori a Firenze. Sarebbe stato un vero e proprio raptus quello che ha portato il ragazzo a impugnare l'ascia, nelle prime ore di ieri, nella abitazione in cui vive con i genitori a San Macario (Lucca): così armato sarebbe entrato nella stanza da letto dei due e aggredito padre e madre, apparentemente senza uno spiegabile motivo. A farne le spese è stata la madre, ferita alla testa: il padre è riuscito a disarmare e bloccare l'adolescente e ha evitato che il dramma si trasformasse in tragedia. La donna è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Luca di Lucca, sotto shock e ferita alla testa: le sue condizioni non sono gravi e i medici l'hanno giudicata guaribile in 40 giorni.