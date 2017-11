Cade dalla spalletta del fiume Arno a Pisa, rischia di annegare

PISA - Qualche bicchiere di troppo e la volontà di fare un bagno in Arno, nel centro di Pisa, hanno fatto precipitare in acqua, sabato poco dopo le 6:30 del mattino, un peruviano che è stato poi soccorso dai vigili del fuoco intervenuti con la squadra specializzata nel soccorso speleologico, alpinistico e fluviale. Sul posto anche la polizia per ricostruire l'accaduto. Nella caduta, avvenuta da un'altezza di circa tre metri, lo straniero non ha riportato ferite particolarmente preoccupanti e infatti è stato trasferito in pronto soccorso con un codice di media gravità. I vigili del fuoco che lo hanno tratto in salvo lo hanno imbracato e riportato sulla strada prima di consegnarlo al personale del 118.