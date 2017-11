Al Meyer arriva un'incubatrice super tecnologica che salverà la vita a molti piccoli pazienti

FIRENZE - Una super culla in grado di trasformarsi in una terapia intensiva mobile grazie alle più moderne tecnologie. È stata presentata questa mattina all'ospedale Meyer di Firenze un'incubatrice tecnologicamente all'avanguardia, progettata per far viaggiare sicuri e protetti i neonati che arrivano alla terapia intensiva neonatale del pediatrico fiorentino. L'incubatrice è in grado di garantire comfort e comodità che riproducono quelli del grembo materno, e l'assistenza medica degli specialisti, anche a distanza grazie a un'unità di telemedicina che può trasmettere in ogni momento i parametri del piccolo paziente al punto nascita della terapia intensiva neonatale del Meyer.

Ventilazione polmonare

La super culla è dotata anche di un ventilatore polmonare di ultima generazione, che permetterà di far viaggiare anche neonati fino ad ora considerati intrasportabili per la gravità delle loro condizioni. Tra le dotazioni, anche un defibrillatore e un monitor capace di registrare tutti i tracciati e i parametri vitali del piccolo paziente, trasmessi in tempo reale al server dell'ospedale. L'incubatrice sarà sempre a disposizione su un'ambulanza dedicata, ma all'occorrenza potrà anche salire a bordo di un elicottero o di un aereo. In occasione del Natale, il Meyer ha voluto dedicare un video a tutti i piccolissimi che combattono la loro battaglia nelle culle della terapia intensiva neonatale. Il video sarà visibile dal primo dicembre in tutti i cinema multisala della Toscana per tutto il periodo natalizio.