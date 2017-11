Prende a bastonate l'auto del vicino: «Mi spia». Poi minaccia con il coltello un infermiere

FIRENZE - Ha estratto un coltello dalla tasca e ha minacciato un infermiere, intimandogli di dargli dei medicinali. L'uomo, un 37enne fiorentino, è stato disarmato da una guardia giurata e poi denunciato dalla polizia. E' accaduto intorno alle 4 al pronto soccorso dell'ospedale fiorentino di Careggi. Secondo quanto ricostruito, l'uomo era arrivato in ospedale in ambulanza, in stato di forte agitazione. I sanitari del 118 e la polizia erano intervenuti poco prima nei pressi della sua abitazione, dopo che aveva iniziato a prendere a bastonate l'auto di un suo vicino di casa, accusandolo di spiarlo. All'arrivo al pronto soccorso, ancora in stato di forte agitazione, ha minacciato l'infermiere col coltello chiedendo dei tranquillanti. Disarmato dalla guardia giurata, è stato poi perquisito dagli agenti intervenuti al pronto soccorso. Nei vestiti aveva un altro coltello da cucina e un grosso cacciavite.