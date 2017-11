Nuovi alberi in piazza San Marco a Firenze, entro la primavera la città avrà 3.000 piante in più

FIRENZE - Via all'inserimento di nuovi alberi in piazza San Marco in centro a Firenze, dove nella scorsa estate, nell'ambito del piano di riassetto del verde cittadino, le storiche alberature della zona erano state abbattute. A prendere parte alle operazioni, anche il sindaco Dario Nardella. «Oggi piantiamo l'albero 1.201, e l'obiettivo di raggiungere i 3.000 nuovi alberi entro la primavera è confermato – ha detto il primo cittadino – per noi parlano i fatti al di là di tutte le polemiche».

Le proteste

In questi mesi il massiccio taglio di piante in tutti i quartieri ha dato vita a molte proteste dei residenti. «Ma per noi quello che conta è la sicurezza dei cittadini perché non possiamo permettere che alberi malati vengano trascurati fino al punto di cadere – ha aggiunto il sindaco – e non possiamo lasciare che dove si tagliano gli alberi non si ripiantino, anzi ne ripiantiamo più di quelli che tagliamo».