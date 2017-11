Eventi a Firenze, ecco cosa fare mercoledì 29 novembre

FIRENZE – Dalla grande musica dal vivo agli spettacoli a teatro fino ad arrivare all'atmosfera del Natale. Ecco qualche consiglio per il vostro mercoledì fiorentino.

Musica live

Mercoledì 29 novembre al Teatro Puccini sarà in concerto Remo Anzovino. Un compositore (e avvocato penalista) di Pordenone. Sin da giovanissimo, scrive colonne sonore per il cinema, musiche di scena per il teatro, canzoni per bambini e soundtrack per spot pubblicitari. I suoi successi maggiori arrivano musicando il cinema muto: grazie a questo ha potuto partecipare a rinomati festival del genere, donando le proprie composizioni a capolavori di Fritz Lang, Charlie Chaplin, Buster Keaton, Wellman ed altri ancora. Nel 2006 esordisce con «Dispari», disco che raccoglie alcune dei temi creati da Anzovino. Nel 2008 arriva «Tabù», secondo capitolo della sua carriera: un concept-album in cui Anzovino esplora – le imposizioni e le trasgressioni nella società contemporanea; alla realizzazione del disco collaborano alcuni giovani talenti provenienti sia dal mondo del jazz che della musica popolare e contemporanea come Danilo Gallo al basso acustico ed elettrico, Uti Gandhi alla batteria e percussioni, Mauro Ottolini al trombone e Nevio Zaninotto al sax soprano. Dopo «Igloo» del 2010, a due anni di distanza arriva il quarto capitolo discografico «Viaggiatore Immobile».

A teatro

Al Teatro Rifredi, uno spettacolo under 35, vincitore del bando «Sillumina» della Siae e prodotto da Pupi e Fresedde «I ragazzi di via Boccaccio #Decameron». Il testo originale di Andrea Falcone guarda al Decameron di Giovanni Boccaccio, attualizzandone lo spunto: i giovani, questa volta, non scappano dalla peste, ma dalla solitudine e dall'indifferenza. Per informazioni: www.teatrodirifredi.it.

Opera

Al Nuovo Teatro dell'Opera di Firenze, (Piazza Vittorio Gui, 1), la regia di Bepi Morassi ambienta «La sonnambula» di Vincenzo Bellini in una stazione sciistica svizzera degli anni '30 del novecento; l'impianto scenico di Massimo Checchetto porta sul palco un gran torpedone rosso da cui fuoriescono i turisti che si uniscono alla gente del posto e una funivia per gli sciatori. La scena di Amina che vaga sonnambula su uno strapiombo roccioso è di grande effetto, così come la trasposizione scenica rende reale il mondo montanaro creato dal libretto di Felice Romani.

Mercatini di Natale

Torna in piazza Santa Croce, dal 29 novembre al 21 dicembre il Weihnachtsmarkt, il tradizionale mercatino di Natale tedesco che porta in città specialità gastronomiche come wurstel, crauti, stinchi di maiale, bretzel e strudel, oltre a oggettistica e prodotti tipici della Germania. Il mercato è abitualmente composto da una serie di casette di legno addobbate in stile natalizio dove si potranno acquistare prodotti alimentari e oggettistica (anche ) tipici e caratteristici di vari paesi europei.