Il Presidente del Senato riceve genitori di Niccolò Ciatti ucciso nella discoteca in Spagna

FIRENZE - Il Presidente del Senato, Pietro Grasso, ha ricevuto oggi a Palazzo Madama i genitori e la sorella di Niccolò Ciatti – il ragazzo barbaramente ucciso in un pestaggio l'agosto scorso in una discoteca a Lloret de Mar, in Spagna – assieme a una delegazione della Scuola superiore 'Russell-Newton' che lui frequentava a Scandicci (Firenze). I familiari di Niccolò e la delegazione della scuola erano accompagnati dalla vicepresidente del Senato Rosa Maria Di Giorgi e dal sindaco di Scandicci, Sandro Fallani. Gli studenti hanno consegnato al presidente Grasso una petizione firmata da studenti e docenti che esprime pieno supporto «a tutti coloro che lavorano alle indagini» e chiede «una giustizia completa e senza zone d'ombra» per il compagno scomparso. Il presidente Grasso segue con la massima attenzione la vicenda e ha assicurato ai familiari di Niccolò il proprio convinto sostegno alle iniziative finalizzate a fare chiarezza sulle responsabilità e a dare «risposte ferme e chiare».