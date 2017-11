Un fulmine si abbatte sugli Uffizi, fumo dal sottotetto

FIRENZE - Intervento nelle prime ore di oggi dei vigili del fuoco agli Uffizi. I pompieri sono stati chiamati dal personale del museo dopo l'attivazione del sistema di rilevamento fumo e incendio e alla vista del fumo che usciva dal sottotetto. Dalle prime verifiche è risultata solo presenza di fumo nel sottotetto, senza alcun incendio; la situazione è ora sotto controllo. In un primo momento l'ipotesi più probabile era stata ricondotta all'azione di un roditore su un cavo elettrico. Successivamente il direttore del museo Eike Schmidt ha spiegato all'ANSA che si tratterebbe invece di un fulmine che ha colpito una centralina elettrica.

Principio incendio anche in cattedrale di San Zeno a Pistoia, dove i vigili del fuoco hanno individuato una trave in legno che stava bruciando lentamente. Il locale interessato è il guardaroba attiguo alla cattedrale. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere l'incendio.