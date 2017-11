Nick Cave & The Bad Seeds al Lucca Summer Festival

LUCCA - Nick Cave & The Bad Seeds tornano sul palco del Lucca Summer Festival a distanza di cinque anni intensi che hanno visto tra le altre cose l'uscita di un docufilm sull'artista australiano ma soprattutto dell'ultimo album Skeleton Tree. L'appuntamento lucchese è fissato per il 17 luglio 2018 in piazza Napoleone.

The Bad Seeds si sono formati nel 1983 dopo che il gruppo precedente di Cave, The Birthday Party, si è disintegrato durante una burrascosa ultima sessione di registrazione a Berlino. Libero dalle costrizioni di quello che è stata una tradizionale, anche se straordinaria, rock band, Cave assemblò un nuovo gruppo di visionari musicisti in modo da spingersi oltre i confini del rock contemporaneo.