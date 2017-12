Fusione Etruria-Bpvi, i dubbi del Pm

FIRENZE - «Ci è sembrato un poco strano» che venisse incentivata da Bankitalia l'aggregazione di Banca Etruria con la banca Popolare di Vicenza, la quale, «leggendo le ispezioni» di Via Nazionale «era in condizioni simili» alla banca toscana. Lo afferma il procuratore di Arezzo Roberto Rossi alla Commissione d'inchiesta sulle banche rievocando la mancata fusione fra il 2014 e il 2015. La mancata operazione portò poi Bankitalia a censurare e sanzionare i vertici e al commissariamento dell'istituto a febbraio 2015.

Il procuratore di Arezzo ha ricordato come la Banca d'Italia chiese nel dicembre 2013, a seguito di ispezioni e azioni di vigilanza, «a Etruria di integrarsi in gruppo di elevato standing con 'le necessarie risorse patrimoniali e professionali'. E qui - spiega il Pm - abbiamo tracce documentali di tentativi di ricerca di un gruppo che possa risollevare le sorti di Etruria, vengono investiti diversi organi e advisor come Mediobanca per un'operazione che Bankitalia definisce operazione 'prioritaria'.