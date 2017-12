L'attività del Sant'Anna attrae investimenti in Toscana che arrivano dall'estero

FIRENZE - Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, nel corso dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'istituto ha affermato che l'opera della Scuola Sant'Anna di Pisa e delle università toscane è una fonte di attrazione per gli investimenti dall'estero.

«L'occasione – spiega Rossi – mi è gradita anche per rivolgere un sincero e riconoscente ringraziamento per il supporto che la scuola ha sempre garantito alla Regione, e la Regione alla scuola, in molteplici settori: dalle applicazioni della biorobotica in sanità, ai lavori nel campo delle scienze sociali e giuridiche, nelle scienze agrarie e nelle biotecnologie, nell'ingegneria industriale e dell'informazione, fino agli studi sulla fotonica, con alcuni primati mondiali; per non tacere, infine, del sistema di valutazione della performance in sanità, applicato per la prima volta in Toscana, e poi via via adottato da altre regioni italiane oltre che dal sistema comparativo sullo stato di salute e di performance sanitaria dei Paesi OCSE».