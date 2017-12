Eventi a Firenze, 7 cose da fare il 2 e il 3 dicembre

FIRENZE – Appuntamenti in musica, a teatro, con le ricorrenze legate al Natale e molto altro in questo weekend fiorentino. Ecco qualche consiglio per non perdere gli eventi più interessanti.

Musica live

Sabato 2 dicembre il Tender Club presenta «Gomma» live. «Gomma» sono: Ilaria, Giovanni, Matteo e Paolo e suonano un post-punk cupo ed emotivo, ricco di suggestioni nineties. Nascono in provincia di Caserta a inizio 2016 e in pochi mesi registrano e pubblicano un disco: «Toska», il risultato delle loro vite e delle loro contaminazioni musicali, cinematografiche e letterarie. Un esordio che vuole offrire un punto di vista genuino e istintivo sul mal d’essere contemporaneo elargendo storie da periferia dell’anima e che li ha catapultati su alcuni dei palchi più importanti d’Italia, affascinando pubblico e critica. «Toska» è l’album d’esordio dei «Gomma» uscito il 17 gennaio 2017 per V4V-Records in collaborazione con Controcanti.

Teatro

Al Museo del Novecento, sabato 2 dicembre alle 17, la Compagnia Teatri d'Imbarco propone in scena «Ombre d'Estate. Dal romanzo Rimini di Pier Vittorio Tondelli» al Museo Novecento di Firenze (Piazza Santa Maria Novella, 10), in occasione del Festival dei Diritti, la settimana di eventi a cura dell’Ufficio Politiche Giovanili e Pari Opportunità del Comune di Firenze. Flash back, esterno/notte, per un autoritratto dello scrittore da giovane. Seguirlo nei suoi spostamenti esistenziali alla ricerca di una impossibile felicità artistica e amorosa nei luoghi del suo immaginario: quella Riviera trasfigurata dall’amore letterario d’un Chandler e una Firenze scenicamente immobile nella sua eterna bellezza. Leggere Tondelli cercando un’astrazione, lasciando sullo sfondo il variopinto scenario d’un tempo. Per un viaggio lungo la notte di un’inquietudine che si placava solo all’alba, nella solitudine d’una camera d’albergo.

Musica classica

Sabato 2 dicembre, Firenze torna ad essere la «città delle corde». Tutti gli eventi musicali sono realizzati esclusivamente da strumenti a corda, dal violino al pianoforte, dall'arpa alla voce umana. Gli artisti di Strings City si esibiranno in numerosi luoghi culturali della città, alcuni conosciutissimi, altri meno frequentati. Il programma prevede solisti, agili formazioni cameristiche o organici orchestrali più complessi. Da segnalare un grande concerto con accesso gratuito al Teatro dell'Opera di 4 orchestre riunite: Orchestra Regionale Toscana, Orchestra del Maggio Musicale, Conservatorio Cherubini e Scuola di Musica di Fiesole. Tutti gli eventi di Strings City sono gratuiti, alcuni ad ingresso con prenotazione gratuita.

Il Mercato Centrale accende il Natale

Domenica 3 dicembre sarà inaugurato ufficialmente il Natale del Mercato Centrale Firenze. Dalle 18.30, all’esterno della piazza del Mercato si spegneranno tutte le luci e, avvolti dal calore delle note natalizie cantate dal coro gospel One Voice della Lucrezia's One Voice Association, assisteremo allo spettacolo di luci a ritmo di musica sulla facciata esterna del Mercato Centrale. Saranno presenti il presidente di Mercato Centrale Umberto Montano e il sindaco di Firenze Dario Nardella. L'evento è un'anteprima di #FlightFirenze, Festival delle luci di Firenze. Domenica 3 dicembre saranno anche inaugurate le caratteristiche luci di Natale all'interno del Mercato, al primo piano.

Mercati

Al Raribistrot, domenica 3 dicembre, il Creative Factory Xmas Edition. Mercato di artigianato creativo musica food, drink e tanto altro...una splendida cornice in cui scegliere regali di natale originali e rigorosamente handmade

Main Event Cocktail Show 2017

Giunge alla sua terza edizione Main Event Cocktail Show & Food & Wine in progress, il grande evento promosso dall’Unione regionale cuochi toscani (Urct), dall’Associazione italiana sommelier Toscana e da Cocktail in the world, che questo anno si svolgerà ancora alla Stazione Leopolda di Firenze sabato 2 e domenica 3 dicembre con tante novità. A partire dagli organizzatori: andranno infatti ad affiancare le tre associazioni appena citate, anche la Confcommercio e la Coldiretti Toscana, due realtà che raccolgono il resto delle eccellenze toscane del settore dell’enogastronomia.

Per i più piccoli

Sabato 2 dicembre, al Circolo Ricreativo Culturale Antella, Pupi di Stac presenta Cappuccetto rosso di Enrico Spinelli burattini: Pupi di Stac. La grandissima notorietà della fiaba, assieme alla chiarissima e semplice morale, fanno di questo spettacolo uno dei titoli più richiesti nel repertorio della Compagnia. I Pupi di Stac interpretano la storia nella maniera più classica, rispettandone ogni suggestione.