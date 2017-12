Prima la droga e poi la violenta, fermato un 20enne

FIRENZE - Avrebbe aggredito e violentato una ragazza di 20 anni in strada a Firenze, costringendola anche ad assumere della cocaina per vincere le sue resistenze. Questa l'accusa con la quale un giovane di 20 anni, somalo, in Italia con regolare permesso di soggiorno in quanto titolare di protezione sussidiaria, è stato sottoposto ieri a fermo di indiziato di delitto da parte della polizia. Secondo quanto riferito la vittima dell'aggressione, italiana, l'ha riconosciuto tra un gruppetto di stranieri che stazionava in piazza Indipendenza. La giovane ha avuto la certezza della sua identità dopo essersi avvicinata al gruppo, con la sciarpa sul viso per non essere riconosciuta e in compagnia del suo ragazzo. A questo punto la coppia ha chiesto l'intervento della polizia, facendo scattare il fermo del presunto violentatore da parte degli agenti della squadra volante.