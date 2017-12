Dal ring alla scuola per insegnare a difendersi: il progetto 'Donne in guardia'

FIRENZE - Dal ring alla scuola, per insegnare come difendersi. I campioni di Oktagon Alessio Sakara, Gloria Peritore, Musta Haida e i fratelli Petrosyan oggi all'Istituto Tecnico Buontalenti di Firenze saranno docenti per un giorno nell'ambito dell'l'iniziativa 'Donne in Guardia', incontro formativo rivolto agli studenti, ideato per sensibilizzare i giovani al rispetto di genere e contrastare il fenomeno del bullismo. L'incontro è organizzato dall'Associazione Combat Labe avrà come ospiti i protagonisti della serata di Oktagon-Bellator Firenze, il gala di sport da combattimento in programma il 9 dicembre al Mandela Forum.