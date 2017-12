Eventi a Firenze, 6 cose da fare martedì 5 dicembre

FIRENZE – Paola Turci in concerto, il musical di Eugenio Finardi ed ancora teatro, Natale, poesia e fumetti. Ecco qualche consiglio per non perdere gli appuntamenti più interessanti della serata.

Paola Turci a Firenze

Paola Turci al Teatro Puccini. Dopo il grande successo del tour estivo e una stagione ricca di soddisfazioni e riconoscimenti, tra cui la recente partecipazione come giurata d'eccezione a Venezia74 per Soundtrack Stars Award, che premia la migliore colonna sonora tra quella dei film in concorso, Paola Turci torna ad esibirsi live.

Musical

Al Teatro La Pergola, «Musica ribelle» è l’opera rock ispirata ai temi giovanili degli anni ‘70 con musiche di Eugenio Finardi, la regia di Emanuele Gamba e l’interpretazione di Federico Marignetti, Massimo Olcese, Arianna Battilana. Rock non solo per le sonorità che lo segnano ma, soprattutto, per l’attitudine, l’approccio, l’ispirazione, l’anima. «Musica ribelle» è una storia che parla ancora a quelle migliaia di ragazzi che hanno seguito per oltre due anni le rappresentazioni in Italia di Spring Awakening. Una storia che parla con loro, ma parla anche di loro e delle generazioni più mature. Una storia di ragazzi e ragazze, di uomini e donne, di politica, di poesia, amore, vita, musica. Le storie dei due protagonisti corrono in parallelo. Sette anni per Vento e il suo collettivo, sette giorni per Lara93 e il suo mondo di dropouts ai margini del sistema. È lei a scoprire la vita segreta e la storia nascosta di Hugo, attraverso i suoi diari giovanili ritrovati tra le cianfrusaglie dello scantinato. Mentre la sua vita rapidamente scivola nell’incubo dell’anoressia. Vento, invece, nel corso di quegli anni straordinari, si allontana sempre di più dal gruppo, perdendo Patrizia, entrando in contrasto con il collettivo e rifugiandosi progressivamente nell’eroina. É la fine dei sogni di rivoluzione, delle radio libere, del parco Lambro. È l’epilogo di un’epoca nelle morti di Peppino Impastato e Demetrio Stratos. La fantasia lascia il posto alla lotta armata. Poi il disimpegno e il riflusso.

Spazio Natale di Emergency

In Via de' Ginori, 14, un luogo accogliente in cui trovare regali natalizi tra centinaia di proposte: tessuti pregiati, gioielli d’argento, giocattoli per i bambini, cosmetici naturali, prodotti enogastronomici e ceste regalo. Molti gli oggetti provenienti da paesi lontani, tra cui i vetri lavorati a mano di Herat in Afghanistan, le borse in tessuto di Bamyan, le pashmine dal Nepal, gli scialli dal Kashmir e i cesti intrecciati dal Sudan.n. Quest’anno all’interno dello spazio Natale di Firenze potrai provare l’esperienza della realtà virtuale e, grazie ai visori, immergerti in un video a 360°. «La polvere di Ashti» racconta la vita all’interno del campo di Ashti, che ospita gli sfollati iracheni che hanno cercato rifugio dalla guerra. I fondi raccolti saranno destinati ai progetti di Emergency dedicati alle vittime di guerra in Afghanistan e in Iraq.

Gara di poesie

Al Caffè Notte, alle 21, «Poetry Slam». La gara di poesia in cui gli slammers si sfidano con testi scritti di proprio pugno L'evento si svolgerà martedì 5 dicembre presso il Caffè Notte (zona Santo Spirito).

Fumetti

A La Fetrinelli Firenze, alle 18.30, Lorenza Natarella incontra il pubblico in occasione dell’uscita del libro «Sempre libera» (BAO Publishing) e della mostra «La Callas a Fumetti» (5 dicembre- 8 gennaio 2018). Partecipa Laura Vaioli. Il fumetto racconta con ironia e leggerezza la vita di Maria Callas, nell’anno del quarantesimo anniversario della sua morte. Dal libro è stata tratta la mostra visitabile dal 5 dicembre fino all’ 8 gennaio 2018 presso la Feltrinelli di via de’ Cerretani 40r, Firenze. Maria Callas. La Divina. Un personaggio impossibile da raccontare in modo convenzionale, che Lorenza Natarella affronta con uno stile - biografico, narrativo e visuale - unico e senza precedenti, come la donna la cui vita narra in queste 192 pagine, dal primo all'ultimo giorno, usando una mise en page eclatante, iperbolica ed elegantissima, esaltata da una bicromia nero-rosa deliziosamente glamour. Un libro su una donna senza compromessi, la cui imponente figura si staglia sfacciata su uno sfondo di personaggi di contorno memorabili, da Renata Tebaldi a Luchino Visconti, da Franco Zeffirelli ad Aristotele Onassis, fino a Pier Paolo Pasolini. Una delle dive più grandi di tutti i tempi, di cui ricorre nel 2017 il quarantennale della morte, rivive attraverso le sue boutade rutilanti, il suo genio contorto, il rapporto doloroso con la madre che l'ha fatta e inventata. Una biografia con il respiro di un romanzo. Una delle dive più grandi di tutti i tempi raccontata in una nuova veste: quella del fumetto. La ricordiamo insieme all’autrice.

A teatro

Al Teatro Mercadante, da martedì 5 a domenica 10 dicembre Maddalena Crippa, Alessandro Averone, Gianluigi Fogacci, Vincenzo Giordano, Paolo Graziosi, Andrea Nicolini in Riccardo II di William Shakespeare regia Peter Stein.