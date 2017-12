Bimba cade dal primo piano, portata d'urgenza al Meyer

SAN GIOVANNI VALDARNO (AREZZO) - Una bimba di 4 anni è sfuggita all'attenzione dei genitori ed è caduta da una finestra del primo piano e ha riportato traumi in diverse parti del corpo È successo questa mattina a San Giovanni Valdarno (Arezzo). Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con ambulanza e automedica: la bambina ha riportato un trauma al bacino e al femore ma è rimasta sempre vigile. Richiesto l'intervento dell'elisoccorso Pegaso per il trasporto al Meyer, in codice rosso.