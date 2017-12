Comprata per 50mila euro quando aveva 16 anni, costretta a mendicare e rubare

FIRENZE - Sarebbe stata comprata per 50 mila euro quando aveva 16 anni, data in matrimonio a un giovane poco più grande e poi costretta a mendicare e rubare per ripagare la nuova 'famiglia'. Questa la storia raccontata da una giovane nata a Firenze, di origine Rom, 22 anni, che ora si trova in una comunità protetta insieme ai due figli, di 1 e 5 anni. Ai domiciliari sono finiti la suocera di 50 anni e il marito di 26.

Respingono le accuse

I due respingono ogni accusa. I presunti aguzzini, che vivono in un'abitazione in un comune dell'hinterland fiorentino, avrebbero spiegato che loro la volevano rimandare alla famiglia d'origine proprio perché lei continuava a rubare e chiedere l'elemosina. La 22enne, in passato, era stata arrestata perché sorpresa a rubare. Le indagini, affidate dalla Pm Christine von Borries alla polizia, sono ancora in corso. La giovane che, secondo il suo racconto, veniva picchiata dalla suocera, e talvolta anche dal marito, se non portava soldi a sufficienza, avrebbe chiesto aiuto a una famiglia fiorentina.