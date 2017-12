Aveva una serra in casa per coltivare la marijuana

PISA - Un pisano di 32 anni è stato arrestato ieri a Pisa dai carabinieri che, dopo averlo sorpreso accendere marijuana in strada, hanno scoperto un'autentica serra attrezzata per la coltivazione di piante presso il suo domicilio. Aveva infatti attrezzato allo scopo un armadio con lampade a led e irrigatori per favorire la crescita di quattro grosse piante di marijuana. La perquisizione ha permesso anche di recuperare, nascosto in un altro armadietto in camera da letto, un sacco contenente 750 grammi di fiorescenze di marijuana, pronta per essere confezionata e spacciata in città, insieme a una quindicina di grammi di oppio. L'uomo, dopo le formalità di rito, è stato trasferito in carcere.