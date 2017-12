Si schiantano con la moto contro un camion, morti 2 giovani

ORCIANO (PISA) - Due giovani motociclisti, un ragazzo e una ragazza che viaggiava con lui, sono morti nel pomeriggio di ieri in un incidente stradale: il loro mezzo si è scontrato con un camion, sulla statale 206 in località Scapigliato, mentre procedevano in direzione di Orciano Pisano.

L'incidente si è verificato verso le 16:30 e, sul posto, oltre ai carabinieri di Cecina (Livorno) che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica, sono intervenute tre ambulanze del 118 da Orciano, Rosignano e Gabbro, ma per i due giovani non c'è stato niente da fare.