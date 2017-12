Cane da caccia a passeggio scova 1,2 kg di droga

CAMPO NELL'ELBA (LIVORNO) - Oltre 1,2 kg di hashish sono stati 'fiutati' da un cane da caccia mentre era a passeggio con il suo padrone in un sentiero di un bosco nelle vicinanze di Campo nell'Elba. La droga è stata poi sequestrata dai carabinieri nel nucleo radiomobile elbano subito avvertiti dall'uomo. Il rinvenimento della droga è avvenuto in una zona boschiva della località Borrandasco di Campo nell'Elba. L'uomo, secondo quanto riferito ai militari, durante una delle passeggiate nel bosco ha visto a un certo punto il suo cane rovistare in maniera decisa tra l'erba di un sentiero facendo emergere una borsa nera. Incuriosito, ha aperto la borsa scoprendo che conteneva una sostanza non meglio definita. Così ha deciso di chiamare i carabinieri che, arrivati sul posto, hanno accertato che in realtà si trattava di 12 panetti di hashish per un peso di oltre 1,2 chilogrammi. Sostanza che è stata quindi sequestrata.