Turismo: Firenze decide di gestire l'invasione

FIRENZE - «Contro l'invasione giornaliera, contro il mordi e fuggi: ora siamo passati ai fatti», dice Dario Nardella, sindaco di Firenze, presentando alla fiera BTO il progetto 'Destination Florence', sviluppato dal Destination Florence Convention and Visitors Bureau in partnership con il Comune, per monitorare i flussi turistici, diversificare l'offerta e migliorare le strategie. Per il direttore degli Uffizi Eike Schmidt il prezzo di accesso ai musei «può essere uno strumento estremamente utile per aiutare la congestione di città come Firenze, Venezia, Roma durante l'estate, e quindi sarebbe un grande peccato buttar via questo strumento, non utilizzarlo». «Dal 1 marzo in poi - ha ricordato Schmidt - avremo prezzi stagionali, più alti d'estate e più bassi d'inverno».