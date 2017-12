Operaio cade da 4 metri, è grave

PISA - Un operaio macedone trentasettenne è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pisa dopo essere caduto da una piattaforma aerea nel comune di Montecatini Valdicecina (Pisa), nel Volterrano. L'uomo stava lavorando a un'altezza di circa quattro metri quando per cause accidentali è caduto rovinosamente a terra. Lo straniero è stato trasferito con l'elisoccorso in codice rosso ma non correrebbe pericolo di vita. Secondo quanto si è appreso, l'operaio era sopra un muletto per caricare un camion, quando ha perso l'equilibrio dopo avere innestato la retromarcia: il mezzo si è ribaltato e lui è caduto mentre stava lavorando nella sede di un'impresa di edilizia. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per ricostruire l'accaduto.