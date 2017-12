Oltre 200 multe ai 'furbetti' della Ztl di Firenze

FIRENZE - Ben 26.502 euro di sanzioni per 224 verbali e un totale di 476 punti decurtati dalle patenti. Questi i numeri dell'operazione 'striscia la patente' messa in atto dalla polizia municipale di Firenze dopo le segnalazioni arrivate da cittadini e da 'Striscia la notizia' sugli escamotage adottati per accedere abusivamente alla Ztl. I controlli, effettuati negli ultimi 10 giorni di novembre, hanno permesso di 'pizzicare' più di 150 conducenti (alcuni dei quali hanno commesso più di una infrazione e preso quindi più multe) mentre entravano senza permesso nella Ztl. Tra gli escamotage dei 'furbetti' per aggirare la telecamera accedere in retromarcia passando per la corsia non vigilata, come nella zona di piazza d'Azeglio, o entrare direttamente in controsenso.