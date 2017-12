Eventi a Firenze, 10 cose da fare il 9 e il 10 dicembre

FIRENZE - Luci e atmosfera natalizia, musica, spettacolo e molto altro in questo weekend fiorentino. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggire gli appuntamenti più interessanti

F-light 2017 – Firenze Light Festival

Il Firenze Light Festival per un mese riveste di una nuova luce i monumenti e le piazze della città. L’evento, dislocato in oltre 15 luoghi, propone video-mapping, proiezioni, giochi di luce, installazioni artistiche, attività educative e incontri. Il Festival come prende il via con l’accensione del grande albero di Natale l’8 dicembre in Piazza Duomo: da quel momento, che simbolicamente avvia le festività natalizie, prendono vita i principali eventi di F-Light. Quest’anno il fil-rouge della manifestazione sarà la parola «frontiere»: frontiere intese come orizzonte e limite, in senso sia fisico che metafisico. La luce illumina infatti nuovi scenari scientifici, ma anche culturali, sociali o geopolitici, aprendo nuove visioni e restituendoci quanto del passato rimane ancora da scoprire e valorizzare. Il video-mapping su Ponte Vecchio, che nelle edizioni 2015 e 2016 è stato fotografato da decine di migliaia di persone, diventa la tela su cui la città di Firenze intende generare una riflessione sul tema delle migrazioni: oltre gli slogan urlati e le semplificazioni, l’obiettivo è quello di concentrare l'attenzione sulla crisi globale dei rifugiati, in particolare sulle emergenze importanti e l'impatto che hanno sui paesi ospitanti, che sono principalmente in Africa e Medio Oriente. Tra i luoghi coinvolti da F-Light anche Piazza Santo Spirito, la Torre di Arnolfo, Palazzo Medici Riccardi, il palazzo della Camera di Commercio, Piazza Santa Maria Novella, la Torre di San Niccolò, il Museo Novecento, la loggia del Porcellino, la basilica di San Lorenzo, il Mercato Centrale: alcuni dei luoghi-simbolo della città grazie ad artisti, registi, architetti, designer e scuole d’arte si animeranno proponendo a cittadini e visitatori prospettive e stimoli di riflessione. Come da tradizione F-Light è anche l’occasione per offrire una nuova illuminazione permanente ad uno dei monumenti della città: dopo aver donato un nuovo sistema di illuminazione alla Loggia del Pesce e alla Basilica di Santa Croce, quest’anno il Festival è anche l’occasione di inaugurare il nuovo impianto dell’area di Piazza Ghiberti e del Mercato di Sant’Ambrogio.

Cristina Donà a Firenze

Cristina Donà in concerto sabato 9 dicembre al Flog. Inizia nei primi anni novanta il lungo e felice percorso artistico che fa di Cristina Donà una delle voci più originali della scena musicale italiana. Cristina ha contribuito a definire una nuova stagione del rock di matrice mediterranea, riuscendo a conquistarsi il plauso di grandi figure quali Robert Wyatt, David Byrne e Peter Walsh (già produttore di Scott Walker, di Peter Gabriel e dei Simple Minds). Prima artista italiana a esibirsi al Meltdown Festival di Londra, Cristina Donà è sicuramente una delle poche artiste italiane capaci di rivaleggiare con le grandi colleghe che all'estero, proprio come lei, hanno reinventato il modello di interprete e autrice nell’ambito della musica rock. Sempre in grado di rinnovarsi, Cristina Donà è divenuta prima punto di riferimento, poi figura ispiratrice per le nuove generazioni di musicisti italiani. Quest'anno (2017) il lungo e luminoso percorso artistico di Cristina Donà taglia un traguardo importantissimo, quello dei vent'anni. Nel 1997 veniva infatti pubblicato il suo folgorante album di debutto «Tregua».

Acrobazie

Cirque Reckless sarà all'Ippodromo del Visarno con il suo teatro tenda a Firenze fino al 7 gennaio 2018. Lo spettacolo che propone, «Imagine», vuole essere un’autentica rivoluzione della tradizione delle performing arts italiane, la nuova frontiere dello spettacolo made in Italy. Al genio artistico di Arturo Brachetti - il maestro mondiale del trasformismo - è affidata la regia di questo spettacolo poetico e temerario la cui trama, in un originale fil-rouge, è il sogno ad occhi aperti. Nel buio della grande tenda, come nel mistero del sonno, l’animo poetico del Maestro Brachetti ci farà risvegliare in un posto magico, immaginario e onirico insieme a Selena, la protagonista della storia di «Imagine». Solo in questo posto è permesso ai grandi e ai più piccoli di sognare ad occhi aperti in uno spazio dove i volumi, le forme e le dimensioni delle cose cambiano, dove regnano le realtà contrarie e per magia la confusione diventa una disciplina mentale. Acrobati, giocolieri, motociclisti, ventriloqui e ballerini acrobati saranno i veri protagonisti di questo sogno ad occhi aperti, con giochi di luci e un susseguirsi di coreografie, continui cambi di costume e di scena e tanta, tanta musica. Lo spettacolo è interpretato da artisti di diverse nazionalità, vere eccellenze nel loro campo. Regia: Arturo Brachetti.

Rock a teatro

Al Teatro della Pergola il 10 dicembre, «Musica ribelle – la forza dell'amore». Musica ribelle è l’opera rock ispirata ai temi giovanili degli anni ‘70 con musiche di Eugenio Finardi, la regia di Emanuele Gamba e l’interpretazione di Federico Marignetti, Massimo Olcese, Arianna Battilana. Rock non solo per le sonorità che lo segnano ma, soprattutto, per l’attitudine, l’approccio, l’ispirazione, l’anima. Musica Ribelle è una storia che parla ancora a quelle migliaia di ragazzi che hanno seguito per oltre due anni le rappresentazioni in Italia di Spring Awakening. Una storia che parla con loro, ma parla anche di loro e delle generazioni più mature. Una storia di ragazzi e ragazze, di uomini e donne, di politica, di poesia, amore, vita, musica. Le storie dei due protagonisti corrono in parallelo. Sette anni per Vento e il suo collettivo, sette giorni per Lara93 e il suo mondo di dropouts ai margini del sistema. È lei a scoprire la vita segreta e la storia nascosta di Hugo, attraverso i suoi diari giovanili ritrovati tra le cianfrusaglie dello scantinato. Mentre la sua vita rapidamente scivola nell’incubo dell’anoressia. Vento, invece, nel corso di quegli anni straordinari, si allontana sempre di più dal gruppo, perdendo Patrizia, entrando in contrasto con il collettivo e rifugiandosi progressivamente nell’eroina. É la fine dei sogni di rivoluzione, delle radio libere, del parco Lambro. È l’epilogo di un’epoca nelle morti di Peppino Impastato e Demetrio Stratos. La fantasia lascia il posto alla lotta armata. Poi il disimpegno e il riflusso.

Fierucola dell'Immacolata

L'8 dicembre in piazza SS. Annunziata si svolge la tradizionale fiera dei prodotti dell'agricoltura biologica su piccola scala, dell'artigianato manuale e della vita vernacolare.

Babbi Natale sui pattini

Il 10 dicembre a Firenze torna l'appuntamento con la pattinata natalizia in costume. Centinaia di babbi natale sfileranno dalle Cascine alle vie del centro con i pattini e distribuiranno le caramelle ai bambini. All'edizione dello scorso anno hanno partecipato circa 300 persone. Il ritrovo sarà alle 14 alle Pavoniere (Cascine). L’itinerario, di circa 14km, sarà composto da strade praticabili da tutti.

A teatro

Al Teatro Rifredi, il 9 e 10 dicembre. Uno spettacolo di Garbiñe Insausti, José Dault, regia di Iñaki Rikarte. «André e Dorine», per la prima volta in Italia, è un alternarsi di risate e commozione, di ironia e tenerezza.André e Dorine sono un'anziana coppia che, come tante altre, è caduta nell'indifferenza, dimenticando così quello che un giorno la univa. Però un inaspettato accadimento sarà il pretesto per togliere la polvere dalla loro relazione, facendo riaffiorare il loro passato felice e spensierato. La giovane - ma già internazionalmente apprezzata - compagnia basca dei Kulunka fa propria la lezione dei moderni spettacoli in maschera, senza parole e molto curati visivamente, capaci di trasformare le nude maschere in viventi personaggi di una normale opera teatrale.

Commedia

Al Teatro di Cestello, il 9 e 10 dicembre, «Christmas in love». Due amici … Due artisti … un incontro jazz, mentre si avvicina natale e cresce la voglia di intimità, di casa, di coccole … la natura si assopisce, riflette su se stessa, per prepararsi a una nuova rinascita e il mondo resta fuori, lontano … ora sono ovattati i rumori di un’esistenza che pare abbia smarrito la forza d’amare. ma qui, dentro … comincia la festa e siamo tutti invitati. la musica spezza il silenzio e irrompe la vita. «Christmas in love» è il racconto di un sogno, il regalo di due talenti straordinari al loro pubblico, anzi a noi, i loro amici … non è dunque solo un concerto di natale, non è solo uno spettacolo musicale ricco di suggestioni e di sorprese … è qualcosa di più! E’ prima di tutto una festa per la vita! Non chiedete di più, lasciatevi avvolgere dallo stupore.

Famiglia a teatro

Al Teatro Puccini, sabato 9 dicembre, alle 21, «Il mago di Oz». Alla sua quinta stagione lo spettacolo ha conquistato il pubblico di grandi e bambini in tutta Italia, in un adattamento capace di stupire senza mai tradire le aspettative di chi ha sognato sulle pagine del celebre romanzo dello scrittore L. Frank Baum: The Wizard of Oz. Dorothy, da sempre interpretata dalla giovane ma potente Gea Dall'Orto vedrà anche il debutto della piccolissima Elena Chelazzi (in scena domenica 10 alle ore 16.45), sarà capace di rapire il pubblico trascinandolo con sé in un viaggio di avventure e colori; verrà accompagnata nel suo viaggio di ritorno a casa da tre personaggi: lo Spaventapasseri (David Bianchi), l’Uomo di Latta e il Leone (Daniele Paoloni e Danilo Cortellessa), insieme a loro incontrerà la Strega dell’Ovest (Erika Giansanti), Glinda (Federica Valloni) e gli altri personaggi della storia. La scena con pochi elementi, grandi proiezioni e atmosfere di luci, lascia spazio ai colori e alla magia dei costumi di Giuseppe Palella, veri protagonisti dell'allestimento, che insieme alle musiche originali di Gionni Dall'Orto ispirate all’intramontabile motivo di «Over the Rainbow» e create per questa messa in scena, emozionano in un connubio di teatro, danza e musica per tutte le età

Per i più piccoli

Al Barroncino giornata dedicata al Natale con Nuvola. Spettacolo magico di ventriloquismo: Nuvola e i suoi pupazzi sono alle prese con la lettera da scrivere a Babbo Natale. Ognuno ha un problema da risolvere ma, grazie all'aiuto dei bambini, tutto finirà per il meglio. Ci sarà anche modo di chiedere direttamente a Babbo Natale cosa ne pensa del Natale e Nuvola avrà il compito di raccogliere le letterine dei bambini nel suo cesto magico per recapitarle direttamente in Finlandia. A seguire palloncini e animazione. Per fare in modo che i bimbi seguano bene e comodi lo spettacolo seguiremo il seguente programma: alle 15.30 inizio dello spettacolo per i primi 15 bambini. Dalle 16 alle 16.50 animazione e palloncini. Alle 17 replica dello spettacolo per altri 15 bambini. E' gradita la prenotazione inviando un messaggio tramite whatsapp al 347.0994376. Bambini preparate le letterine da consegnare a Nuvola.