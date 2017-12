Maltempo: ora un forte vento flagella la Toscana

FIRENZE - E' il forte vento a destare maggiore preoccupazione, in queste ore, in Toscana. Raffiche attorno o di poco superiori ai 100 km/h si registrano sull'Appennino lucchese, costa grossetana e sul Monte Amiata; raffiche 60-80 km/h sulle altre zone costiere, rilievi collinari e montuosi dell'interno, fino a 40 km/h sulle zone di pianura. Per quanto riguarda i mari, al momento, la protezione civile regionale, segnala mare tra molto mosso e agitato. In particolare si registra un'altezza d'onda significativa di circa 3 metri a Giannutri (Grosseto) e 2.8 metri a Gorgona (Livorno). Interrotti da ieri sera anche tutti i collegamenti dei traghetti tra Piombino (Livorno) e l'Elba. Infine, a seguito delle piogge i livelli idrometrici del fiume Bisenzio e del torrente Ombrone sono in salita e permangono sopra il primo livello di guardia (come rilevato idrometri di San Piero a Ponti (Firenze)e Poggio a Caiano (Prato)), superato nella notte.