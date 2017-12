Ladri in Comune, rubata anche l'auto del sindaco

GROSSETO - Svaligiati gli uffici del Comune di Follonica, in provincia di Grosseto. Il furto è avvenuto la notte scorsa: i malviventi, riusciti a entrare nella sede del Municipio, hanno portato via tutto quello che hanno trovato. Rubati i televisori, spaccate tutte le porte degli uffici, rovesciati i cassetti. I ladri hanno rubato anche l'auto di rappresentanza del sindaco, una Lancia Musa: sarebbe servita per portare via la refurtiva.