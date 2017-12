Evasione da 4 milioni di euro, arrestata una coppia di cinesi

FIRENZE - Aziende 'fantasma' per il fisco, specializzate nella produzione di pelletteria e nella gestione di ristoranti a Firenze e Prato, intestate a teste di legno e che operavano completamente al nero, per poi scomparire ed essere sostituite da altre. E' quanto scoperto dalla Guardia di Finanza di Firenze che questa mattina hanno arrestato gli ideatori del sistema, definito 'seriale', una coppia di coniugi cinesi di 35 e 40 anni, residenti a Carmignano (Prato), finiti ai domiciliari in esecuzione di una misura di custodia cautelare disposta dal Gip di Firenze. L'accusa è autoriciclaggio di somme di denaro derivanti da reati di natura tributaria mentre l'evasione verso l'erario è stata quantificata in 4 milioni di euro. Disposto anche il sequestro di beni mobili e immobili della coppia per 4 milioni di euro, tra cui quote societarie di un negozio di calzature di lusso a Prato, di un ristorante a Firenze, oltre a conti correnti e auto.