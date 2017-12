Appello per salvare l'antica torre della Gorgona

LIVORNO - Un appello per salvaguardare la Torre vecchia della Gorgona, sull'isola carcere dell'Arcipelago Toscano, fra i manufatti più antichi del Comune di Livorno, è stato lanciato oggi dall'assessore livornese Andrea Morini.

«Vorrei lanciare un grido di allarme sulle sue condizioni – ha detto Morini, che ha effettuato un sopralluogo verificando le condizioni di degrado della Torre – e auspico la convocazione di un tavolo con gli 'attori', Demanio, ente Parco, Sovrintendenza, Carcere e ovviamente Comune per progettare 'chi fa cosa'. La Torre è un monumento da far conoscere e per questo è necessario un tempestivo intervento».

La Rocca Vecchia di Gorgona, nota anche come Torre vecchia è, insieme alla Quadratura dei Pisani, il più antico monumento medievale del Comune di Livorno e da diversi anni versa in precarie condizioni. Un sopralluogo effettuato nel mese scorso, si spiega, ha di fatto confermato il severo aggravamento delle condizioni di stabilità dell'intero complesso.