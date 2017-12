Per punizione, lasciano il figlio di 9 anni da solo in un negozio

PISTOIA - L'avevano lasciato per punizione in un negozio di giocattoli del 'Centro Agliana' di via Berlinguer a Montale (Pistoia), perché aveva fatto le bizze al rifiuto di comprargli un giocattolo. E' accaduto a un bambino di nove anni trovato in lacrime dal personale addetto alla vigilanza che ha avvisato il 112 che ha denunciato i genitori per abbandono di minore. I militari hanno cercato, insieme al personale dell'esercizio, di tranquillizzare il bambino accertando che si trovava lì da solo da oltre mezz'ora confuso in mezzo alla clientela, e stava cercando disperatamente i genitori che invece lo avevano intenzionalmente abbandonato nel negozio. Il padre 43enne e la madre 34enne rintracciati dopo circa un'ora, si sono presentati presso l'esercizio per recuperare il figlio. La vicenda, è stata segnalata dai militari sia alla Procura ordinaria che al Tribunale dei minori di Firenze.