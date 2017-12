Sciopero negli aeroporti il 15 dicembre a Firenze e Pisa

FIRENZE - Uno sciopero di 24 ore di tutti i lavoratori degli aeroporti di Firenze e Pisa è stato indetto per il 15 dicembre dalla Filt Cgil per protestare contro il piano riorganizzativo della società che gestisce i due scali, Toscana aeroporti, «la vendita dell'handling, l'esternalizzazione della security (700 posti di lavoro coinvolti), la riorganizzazione e la modifica degli integrativi di 2/o livello». Già lo scorso 4 novembre era stato indetto uno sciopero, allora unitario e di 4 ore. La nuova astensione dal lavoro «è stata presa - spiega laFilt Cgil in una nota - a seguito degli incontri con l'azienda e delle assemblee con i lavoratori di Pisa e Firenze».

Gli obiettivi della mobilitazione sono il mantenimento, si spiega ancora, «di tutti i posti di lavoro e dei livelli normativi e salariali, l'aumento degli orari di lavoro dei part time, la stabilizzazione dei precari, uguali perimetri gestore/handling nei due scali».