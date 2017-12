Spruzzano spray al peperoncino in classe, intervengono i vigili del fuoco e il 118

LIVORNO - Spruzzano spray al peperoncino in classe durante una lezione, un ragazzo finisce al pronto soccorso, in codice verde, per controlli. Uno scherzo di pessimo gusto ha fatto scattare l'allarme in una classe dell'istituto tecnico industriale di Livorno: verso le 12.30, in una classe quinta al primo piano dell'ITI Galilei di Livorno, circa una ventina di studenti hanno cominciato ad accusare fastidi e irritazione alle vie respiratorie. A quel punto è scattata l'emergenza con la chiamata al 118 che è intervenuto con quattro ambulanze della Misericordia per soccorrere chi aveva accusato problemi. Nel frattempo sono stati allertati anche i vigili del fuoco che sono subito intervenuti con una squadra operativa integrata da personale Nbcr, attrezzato per rilevare la presenza di eventuali sostanze irritanti. I vigili del fuoco hanno rinvenuto un flaconcino vuoto di spray al peperoncino dentro una cassetta idranti, probabilmente abbandonato dai responsabili. Il flacone è stato consegnato alla polizia.