Ataf, proclamato sciopero di 24 ore per il 16 dicembre

FIRENZE - Sciopero dell'Ataf per 24 ore sabato 16 dicembre. Lo ha proclamato la Rsu dell'azienda del trasporto pubblico a Firenze, dopo quello domenicale già tenuto il 3 dicembre. «Dispiace – dicono i lavoratori – che in tutto questo a rimetterci siano i cittadini oltre ai lavoratori, ma anche stavolta, ricordando che il sacrificio è anche per i lavoratori che rinunciano al proprio salario, abbiamo scelto di scioperare di sabato, dopo lo scorso sciopero di domenica, appositamente per limitare i disagi a studenti e lavoratori». Il sindaco Dario Nardella ha rinnovato il suo invito perché l'azienda eviti uno sciopero alle porte del Natale: «Noi la nostra parte l'abbiamo fatta, abbiamo garantito 4 milioni di euro per il prossimo anno e quelli a venire per recuperare un milione e mezzo di chilometri fatti dagli autobus su tutta la città e questa era la richiesta che ci veniva sia dai lavoratori che dall'azienda. Ora l'azienda Ataf faccia la sua parte».