Donna scomparsa nell'Aretino: confermare la condanna per Padre Gratien Alabi

FIRENZE - Confermare la condanna a 27 annidi reclusione, emessa il 24 ottobre 2016 dalla Corte di Assise di Arezzo, nei confronti di padre Gratien Alabi, imputato nel processo di appello in corso a Firenze per la morte di Guerrina Piscaglia, la 50enne scomparsa il primo maggio 2014, di cui non è mai stato ritrovato il corpo. È quanto chiesto in aula dalla sostituta Pg Luciana Piras nel corso del processo apertosi stamani a Firenze. Padre Gratien, presente in aula, questa mattina ha raggiunto il Palazzo di Giustizia in taxi, in compagnia del suo legale Riziero Angeletti. A incastrare padre Gratien, in primo grado, furono un Sms spedito dal cellulare di Guerrina, mai ritrovato, l'invenzione, a parere del pm che ha sostenuto l'accusa in Corte d'Assise di Arezzo Marco Dioni, di un fantomatico personaggio, 'zio Francesco' e un comportamento giudicato reticente e inaffidabile dall'accusa.