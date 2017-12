Dà l'esame della patente con una microcamera nascosta, beccata

PISA - Si è presentata all'esame di guida con un congegno elettronico collegato a una microcamera e a un microfono che le servivano per parlare con l'esterno, scoperta è stata denunciata dalla polizia stradale di Pisa. Protagonista una donna di 53 anni. La signora, che nell'aula della motorizzazione civile di Pisa era rimasta con il piumino per coprire il marchingegno, durante la prova, nonostante i rimproveri ricevuti dagli esaminatori insospettiti dal suo modo di fare, parlava continuamente. Chiamata la polizia, la 53enne è stata invitata a togliersi il soprabito ma ha opposto un netto rifiuto e, a quel punto, è stata perquisita ed il trucco scoperto. L'apparecchio era collegato con un complice che le forniva le risposte esatte. A quel punto, nonostante l'evidenza, la donna ha detto di soffrire di diabete e che quello strumento serviva a misuralo, per poi correggersi e dire che si trattava di un misuratore di pressione di ultima generazione. Ma inutilmente.