Sottraggono con l'inganno beni per oltre 1 milione di euro a un 70enne malato

SIENA - Circuiscono un anziano malato facendosi donare casali e terreni per un valore di oltre 1 milione di euro, più 55.000 euro in contanti. Dopo indagini durate oltre un anno, i carabinieri di Chiusdino (Siena) hanno denunciato per circonvenzione di incapace una giovane donna di 23 anni e il padre di questa, conoscente del raggirato. Denunciato anche un terzo soggetto, anche lui conoscente dell'anziano. La vittima è un settantenne di origini sarde ma da decenni abitante a Chiusdino. La vicenda viene a conoscenza dell'Arma nel novembre 2016 quando alcuni familiari riferiscono che il parente era stato ingannato da tre persone che gli avevano fatto firmare a sua insaputa documenti da un notaio. Atti tramite cui l'anziano si impegnava a donare suoi casali e terreni per un valore di 1.000.000 euro. La 'donazione', spiegano i carabinieri, era a favore della 23enne. Scattate le denunce, il Pm Nicola Marini ha disposto il sequestro del conto corrente bancario e degli immobili.