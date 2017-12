Terrorismo, espulso un tunisino residente a Firenze

FIRENZE - Espulso un tunisino di 49 anni, residente a Firenze, dopo aver scontato una condanna in carcere per reati comuni. Era vicino all'estremismo religioso. Il Viminale ha provveduto a espellerlo dal territorio nazionale per motivi di sicurezza nazionale. La sua posizione era emersa fin dal 2004 «in diverse indagini investigative condotte in Toscana nell'ambito del contrasto all'estremismo religioso». Già detenuto nel carcere di Sollicciano a seguito di una condanna, l'uomo «è stato oggetto di monitoraggio di primo livello 'alto' per aver ripetutamente avuto comportamenti violenti verso gli operatori carcerari, affermando in diverse circostanze di essere 'un terrorista'». Dopo esser stato scarcerato il 12 novembre scorso, il tunisino è stato trattenuto nel centro per rimpatri Brunelleschi di Torino e rimpatriato per motivi di sicurezza nazionale dalla frontiera marittima di Genova, con accompagnamento nel proprio Paese.