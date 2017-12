Eventi a Firenze, ecco cosa fare martedì 19 dicembre

BOLOGNA – Dalla musica, agli spettacoli al balletto. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggile i momenti più interessanti del martedì sera fiorentino.

A teatro

Al Teatro Puccini, in scena, «Verdementa» è uno spettacolo frizzante, leggero e divertente tratto dall’omonima fiaba di Elisabetta Jankovic, messo in scena grazie al lavoro del ventenne compositore emergente Filippo Landi che ha scritto le musiche. Il tema del «diverso» è il leitmotiv di tutta la fiaba. La musica è scritta per quintetto a fiati (flauto,oboe,clarinetto,fagotto e corno) e due strumenti ad arco (violino e violoncello); una voce recitante condurrà il pubblico attraverso le varie sfaccettature della storia. Gli strumenti sono tutti diversi tra di loro soprattutto dal punto di vista timbrico e ognuno interpreta un personaggio della storia, mentre la voce recitante ha il ruolo di narratore onnisciente fuori campo. L’ensemble che interpreterà questa partitura è stato selezionato tra le prime parti dell’Orchestra Cupiditas e verrà diretto dal giovane direttore Pietro Mazzetti.

Concerti

Al Teatro Obinhall, il coro For Joy Gospel Choir di Firenze. Il coro racchiude in sé una profonda passione per il canto Gospel e la voglia di diffondere il messaggio di gioia e speranza che questo genere musicale esprime. Il coro è composto da giovani interpreti e musicisti che realizzano nel Gospel una suggestiva ed armoniosa fusione delle diverse esperienze musicali da cui provengono. I For Joy propongono uno spettacolo dinamico e coinvolgente grazie alla scelta di un repertorio che, partendo dallo Spiritual e dal Gospel tradizionale, si concentra soprattutto sul Gospel contemporaneo utilizzando l’accompagnamento dal vivo di pianoforte, basso, batteria e chitarra. Dal 2004, anno della sua costituzione, il coro si è esibito in numerosi concerti e rassegne e ha condiviso esperienze musicali con altri cori italiani e con professionisti come Richard Smallwood, Bob Singleton, Trini Massie, il Rev. Keith Moncrief ed il pastore Ron Hubbard.

Balletto

Al Teatro Verdi, in scena il Lago dei Cigni. Per la prima volta in Italia arrivano i Russian Stars. Il Moscow State Classical Ballet è una delle più prestigiose compagnie di giro di balletto classico di tutta la Russia, ed è conosciuta ed apprezzata a livello internazionale. Artisti eclettici, formati in patria e scelti accuratamente dalla étoile Liudmila Titova, che sarà la loro capofila e impreziosirà il cast con le sue performance.

Cinema

Martedì 19 Dicembre alle 21, dopo la presentazione al Tribeca Film Festival, arriva al Cinema Odeon il film-evento che racconta la storia personale e la carriera pubblica del celebre artista e regista Julian Schnabel. Scritto e diretto da Pappi Corsicato, il film ripercorre la formazione di Schnabel, nato a Brooklyn e cresciuto a Brownsville, Texas: dagli esordi della vita professionale nella New York City di fine anni Settanta all’ascesa negli anni Ottanta fino al raggiungimento dello status di superstar nel panorama artistico di Manhattan. Il film descrive l’approccio estroverso e anticonvenzionale di Schnabel nei confronti del lavoro e della vita: l’amato pigiama di seta, la dimora di Montauk a Long Island e quella nel palazzo in stile veneziano nel West Village di Manhattan. Schnabel è ritratto intento a dipingere, ad allestire una nuova mostra in giro per il mondo e in parallelo nella sua vita privata, in vacanza con i familiari. Ci sono poi gli approfondimenti sulla sua passione cinematografica.