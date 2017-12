Incidente tra una Nissan e l'auto dell'ex ministro Matteoli: morto sul colpo

FIRENZE - L'ex ministro Altero Matteoli, senatore di Fi, è morto in un incidente stradale sulla via Aurelia all'altezza di Capalbio (Grosseto), verificatosi nel primo pomeriggio. Matteoli viaggiava da solo su una Bmw quando in località Il Giardino, c'è stato uno scontro frontale con una Nissan con a bordo un uomo e una donna, rimasti entrambi feriti. Il conducente della Nissan, 50 anni, è stato poi trasferito all'ospedale di Grosseto: le sue condizioni sarebbero gravi. La donna è stata portata con l'elisoccorso all'ospedale di Siena. L'ex ministro è stato estratto dalle lamiere dell'auto in fin di vita: i medici hanno tentato di rianimarlo sul posto ma non c'è stato nulla da fare. In seguito all'incidente la strada è stata chiusa in entrambi i sensi. Sul posto polizia stradale, carabinieri, 118 e vigili del fuoco.