Eventi a Firenze, ecco cosa fare mercoledì 20 dicembre

FIRENZE – Concerti, spettacoli, appuntamenti al cinema. Ecco qualche consiglio per non lasciarvi sfuggire i momenti migliori di questa serata fiorentina.

A teatro

Al Teatro Rifredi, mercoledì 20 dicembre, una serata dedicata al drammaturgo francese Rémi De Vos con Serra Yilmaz e Ciro Masella impegnati nella lettura di Occidente, una pièce nera, una grottesca danza macabra che mette in scena una coppia mostruosa e comica. «Occidente» sarà preceduto da «Per tutta la mia vita ho fatto solo cose che non sapevo fare» dove Ciro Masella racconterà la storia di un uomo che beve tranquillamente una birra in un bar e viene aggredito, verbalmente ma con inaudita violenza, da uno sconosciuto. La traduzione e la mise en espace sono a cura di Angelo Savelli.

Musica live

Luca Hank Garrò, mercoledì 20 dicembre alle 21.30, accompagnerà i fan del Duca Bianco e di Hard Rock Cafè Firenze attraverso l’incredibile viaggio che l’ha portato a scrivere quest’ultimo lavoro, dopo il successo del libro su Freddie Mercury. L’atmosfera è di quelle che lasciano il segno, con un viaggio indietro nel tempo nel repertorio dell'artista più eclettico di sempre grazie alla performance live della Bowie Bluebird, cinque musicisti alle prese con la musica di Bowie «senza alcuna volontà d’imitazione, ma solo la grande dedizione tipica del fan».

Concerti

Al Circolo Arci Il Progresso, Il ritorno a Firenze del cantante Miro Sassolini, voce storica della new-wave italiana, melodista e sperimentatore vocale. Insieme a Monica Matticoli, autrice, performer e poeta, Miro Sassolini ripercorre gli ultimi otto anni di ricerca ai confini fra musica, canto e poesia in un’emozionante versione elettronica per far emergere la voce e la parola. Con il prezioso contributo dei musicisti Daniele Vergni e Paolo Careddu, Miro Sassolini propone una scelta di brani tratti dal suo repertorio solista. Sarà possibile ascoltare alcune canzoni dell’album «Del mare la distanza», uscito in queste settimane con l’etichetta Contempo Records, concept e testi di Monica Matticoli e produzione artistica di Cristiano Santini e Gianni Maroccolo. Nel live non mancherà un accenno alla dimensione più sperimentale di Miro: recente è infatti la pubblicazione del disco di canto di poesia «L’essenza dell’io», realizzato insieme al musicista Marco Olivotto e uscito in allegato al libro di Monica Matticoli «L’irripetibile cercare» (Oédipus Edizioni). «La forza della differenza» è un live minimale, elegante, lisergico: per chi ama perdersi, o trovarsi, nelle immagini della poesia e nella potenza espressiva di una delle voci più caleidoscopiche della musica italiana.

Cinema

Alle 21.30, un importante evento speciale al Cinema Odeon di Firenze che, in occasione della partenza del film Star Wars VII: gli ultimi Jedi propone una proiezione speciale del film (in versione originale con sottotitoli in italiano) per tutti gli appassionati della saga: prima e dopo il film animazioni, figuranti in costume e duelli «a sorpresa» con spade laser, a cura dell'associazione Florence Knights, che raccoglie tutti i fans fiorentini di Star Wars. Il pubblico è inoltre invitato a portare con se maschere, gadget e accessori a tema Star Wars.