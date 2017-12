Una anziana donna trovata morta in casa, aveva dei morsi di cani

EMPOLI (FIRENZE) - Una anziana donna di 102 anni è stata trovata senza vita ieri sera in una villa nella frazione di Brusciana, nel comune di Empoli (Firenze). La donna, secondo le prime informazioni, avrebbe alcuni segni riconducibili a morsi di cani. Nella casa c'erano anche due pastori tedeschi di sua proprietà. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto.

Come è morta?

A trovare il corpo senza vita è stata la figlia della centenaria che ha dato subito l'allarme al 118. All'arrivo dei sanitari, però, per lei non c'era più niente da fare. Le indagini sono in corso per capire se la donna, trovata su una poltrona e con sangue a terra, sia morta per cause naturali, e successivamente sia stata morsa dai cani, o per le ferite provocate dagli animali stessi. La salma è in medicina legale a Firenze in attesa di accertamenti autoptici.