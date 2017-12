Gli diagnosticano una grave malattia e lui accoltella la moglie

FIRENZE - Ha accoltellato al collo l'anziana moglie che riposava in camera da letto, ma è stato bloccato dalla reazione della donna e dall'intervento del figlio. L'uomo, un pensionato di 71 anni, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. E' accaduto ieri a Borgo San Lorenzo (Firenze). La donna, che ha riportato ferite al collo e agli arti, è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico all'ospedale fiorentino di Careggi. Non sarebbe in pericolo di vita.

Colpa della malattia?

L'uomo, spiegano i carabinieri, avrebbe agito così in preda alla disperazione per una grave malattia che gli era stata diagnosticata il giorno precedente. Secondo quanto ricostruito, ha fatto irruzione nella camera da letto mentre la donna riposava, armato di un grosso coltello da cucina. Tra i due è nata una colluttazione, fino a che l'anziana non è riuscita a salvarsi prima fingendosi priva di sensi e poi chiudendosi in camera e chiedendo l'aiuto del figlio, che ha avvisato i carabinieri.