Arrivano gli esoscheletri che permetteranno di camminare dopo una lesione midollare

FIRENZE - Si chiama Climb, ed è realizzato dall'Unità spinale dell'Aoup di Careggi in collaborazione con la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, il progetto toscano per la sperimentazione clinica dell'uso degli esoscheletri indossabili a supporto delle persone con lesione midollare, per l'esercizio e la riabilitazione. Presentato oggi a Firenze, si tratta di un sistema robotico, che consente il movimento e il cammino alle gambe paralizzate supportando, quando possibile, le capacità muscolari rimaste dopo la lesione del midollo spinale. Gli effetti positivi sulla condizione psicofisica delle persone con lesione midollare sono in fase di studio grazie a un finanziamento di oltre 200mila euro erogato dalla Fondazione CrFirenze. Stanno collaborando al progetto anche l'Associazione Habilia e l'Associazione Toscana Paraplegici (Atp). In questo ambito sono allo studio esoscheletri robotici per la mano, leggeri e indossabili.